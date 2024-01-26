Британия представила свой план

Великобритания ознакомила несколько других стран с состоящим из пяти пунктов планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает газета Financial Times.

По информации издания, глава МИД королевства Дэвид Кэмерон на этой неделе обсудил предложения Лондона с руководством Израиля и Палестинской национальной администрацией в ходе своего турне по странам Ближнего Востока.

План, основные положения которого ранее упоминали в публичных выступлениях и сам министр, и его заместители, предполагает немедленное объявление гуманитарной паузы, создание палестинского правительства технократов, которое будет осуществлять управление Западным берегом реки Иордан и сектором Газа, освобождение всех заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС, а также подкрепленные арабскими странами гарантии того, что радикальное движение навсегда прекратит удары по территории Израиля. Военное руководство движения, включая Яхью Синвара, должно будет покинуть территорию сектора Газа.

Помимо этого, предлагается определить четкий "политический горизонт" образования палестинского государства в рамках концепции двух государств для двух народов.