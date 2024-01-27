Путин рассказал, кто станет новой элитой

Участники войны в Украине — это те люди, которым можно будет «передать Россию», заявил президент России Владимир Путин.

По его мнению, в перспективе именно они займут высокие руководящие должности в управлении государством.

«Вот именно из этих людей мы и должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех, вы уж извините, которые там гениталии обнажают или заднее место показывают — ну такие тоже нужны чудики, пускай. Но настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, нужно формировать из этих людей», — сказал Путин.

Он добавил, что тех, кто решил участвовать в войне, нужно поддерживать. По словам президента, сейчас в зоне боевых действий находятся 600 тысяч человек, которые «должны стать основой государства российского». На помощь в их самореализации будет настроен «весь государственный аппарат», подчеркнул Путин: «Люди, прошедшие горнила боевых испытаний, нужны отечеству во все времена».