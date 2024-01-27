Глава МИД Италии сравнил ХАМАС с гестапо и СС
Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни назвал радикальное палестинское движение ХАМАС "новыми СС, гестапо".
"Антисемитизм и ХАМАС - новые СС и гестапо, потому что охота на евреев была организована с научным расчетом", - сказал он на публичном мероприятии в Милане.
Как сообщает газета Il Messaggero, он рассказал, что в ходе недавнего визита в Израиль видел ролики со "зверствами боевиков ХАМАС".
Власти крупнейших городов Италии отказали в проведении пропалестинских манифестаций в субботу, когда отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. О неуместности подобных акций заявили еврейские общины Апеннин. Тем не менее немногочисленные шествия прошли в Риме, Милане и некоторых других городах.