Глава МИД Италии сравнил ХАМАС с гестапо и СС

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни назвал радикальное палестинское движение ХАМАС "новыми СС, гестапо".

"Антисемитизм и ХАМАС - новые СС и гестапо, потому что охота на евреев была организована с научным расчетом", - сказал он на публичном мероприятии в Милане.

Как сообщает газета Il Messaggero, он рассказал, что в ходе недавнего визита в Израиль видел ролики со "зверствами боевиков ХАМАС".

Власти крупнейших городов Италии отказали в проведении пропалестинских манифестаций в субботу, когда отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. О неуместности подобных акций заявили еврейские общины Апеннин. Тем не менее немногочисленные шествия прошли в Риме, Милане и некоторых других городах.