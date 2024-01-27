Организация АРФД (Армянская революционная федерация Дашнакцутюн) во Франции «Нор серунд» провела акцию в Париже в знак протеста против назначения Рашиды Дати министром культуры Франции.

«Мы с изумлением и гневом узнали о назначении госпожи Рашиды Дати министром культуры, потому что мадам Дати является не кем иным, как сторонницей Азербайджана», - говорится в заявлении организации.

Отметим, что Рашида Дати является соратницей экс-президента Франции Николя Саркози. В июле 2015 года она заявила, что Азербайджан может быть примером для всего мира с точки зрения связей между религиозными и этническими группами, а также всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана.