Ангола выгоняет Россию

Правительство Анголы потребовало от российской группы компании (ГК) «Алроса» выйти из проекта по добыче алмазов на руднике Катока в связи с санкциями Запада, сообщает Expansao.

Разработкой месторождения занимается предприятие Sociedade Mineira de Catoca, 41% которого принадлежит ангольской национальной компании Endiama. «Алроса» владеет аналогичной долей. Еще 18% акций держит международный холдинг LL International Holding B.V.

По информации газеты, власти Анголы уже несколько месяцев пытаются избавиться от российской компании в совместном капитале предприятия, поскольку добытые им алмазы стали «токсичными» для продажи. Президент Endiama Ганга Джуниор заявил, что присутствие «Алросы» подрывает авторитет разработчика месторождения на международном рынке, а многие банки отказываются от работы с ними из-за такого сотрудничества.

Российская компания выразила готовность покинуть проект, но только при условии денежной компенсации за вложенные инвестиции. Однако Луанда исключила возможность выплат, отметив, что рудник является «наследием Анголы» и поэтому страна ничего никому не должна, а «Алроса» обязана уйти «немедленно и без каких-либо требований».