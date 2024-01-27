Леонид Швец, автор haqqin.az 00:27

Большая война в Украине длится без месяца два года, и все это время так или иначе постоянно звучит вопрос: будет ли Запад поддерживать страну, подвергшуюся масштабной агрессии со стороны России, а если не будет, что с Украиной станется? Сейчас этот вопрос актуализировался в связи с жестким противостоянием в Конгрессе относительно миграционной политики. В качестве рычага давления на президента республиканцы увязали в едином пакете мероприятия по ограничению миграции и выделение военной помощи союзникам США, в частности Украине. Пока этот узел противоречий никак не развязывается, и Украина лишена американской поддержки.

Для начала отметим этот момент: проблемы имеются с помощью от Штатов, остальные страны, входящие в коалицию оборонной поддержки Украины «Рамштайн», не только не прекратили поставки, они их наращивают. Так, Германия вдвое увеличила средства, выделенные Украине на 2024 год, доведя сумму до 8 миллиардов евро. Риши Сунак, посетивший в январе Киев, заявил о 3,2 миллиардах долларов британской помощи на ближайшие два года и заключил с Украиной соглашение о тотальном сотрудничестве в области безопасности. Сейчас подобные соглашения готовятся с другими партнерами Украины. В феврале Киев посетит Макрон, и точно не с пустыми руками: Франция активно участвует в двух специальных «коалициях поддержки» – артиллерийской и ПВО. Соответствующие современные системы будут поставлены в этом году, в частности, для Украины, как заявил французский министр обороны, будет произведено 78 гаубиц Ceasar. В «авиационной коалиции», которая обеспечит Украину F-16 и необходимыми для них боеприпасами, ведущую роль играют европейские страны НАТО: Дания, Нидерланды, та же Британия и другие. Польский премьер Дональд Туск во время недавнего визита в Украину подтвердил тезис о том, что развязанная Россией война в Украине «ставит на карту» безопасность польской нации и польского государства, и согласовал новый большой пакет оборонной помощи. Маленькая Эстония выделила 1,2 миллиарда евро Украине до 2027 года. Все это новости буквально последних двух недель.

Безусловно, активизацию европейских союзников порождает тревога, что на США в этой ситуации сложно положиться с прежней уверенностью. Еще в ноябре глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предупредил: «Страны ЕС должны политически желать продолжать поддерживать Украину и компенсировать помощь США, которая, вероятно, сократится». О степени озабоченности в Европе ярко свидетельствует заявление главнокомандующего Вооруженными силами Швеции Микаэля Бюдена и министра гражданской обороны Карла-Оскара Булина о том, что страна должна исходить из того, что ей предстоит война. Это Швеция, которая еще недавно занимала принципиально нейтральную позицию, а сейчас на всех парах идет в НАТО. Немецкий Bild публикует сценарий действий бундесвера на случай, если Путин пойдет после Украины дальше, на страны НАТО. Очевидно, чтобы этого не произошло, необходимо максимально вложиться в Украину. Таким образом, ничто не напоминает ситуацию февраля – марта 2022 года, когда Украина была один на один с российскими войсками, наступавшими с севера, востока и юга, когда самолеты ВКС вольно бомбили города и позиции украинских войск, и даже мечтать о возможности сбивать российские ракеты не приходилось.

Лишь к апрелю, когда Украина исключительно усилиями собственных защитников отбросила врага от Киева, а затем и вообще из северных областей, стали приходить обещания помощи, а реализовываться они стали не раньше июня. Изгнать затем оккупационные войска из Харьковской области и с правого берега Днепра западное оружие помогло, но его вклад в успехи ВСУ не стоит преувеличивать, воевали, в основном, еще своим да трофейным. Да, вся та помощь, которая приходила в 2023 году, была недостаточна, чтобы достичь ощутимых территориальных отвоеваний, но украинские силы обороны она точно сделала многократно сильнее. Российский флот старается держаться подальше от крымских баз, авиация не рискует близко подлетать к линии фронта, украинские ПВО сбивают даже хваленые «Кинжалы», а БПЛА добивают до портов Балтики и Черноморского побережья. Не в тех масштабах, как хотелось бы, но работает военная промышленность, развернутая на собственных мощностях и в сотрудничестве с партнерами. Понятно, что и Россия сильно вложилась в войну, неимоверно нарастив оборонные расходы, но преимущества уровня 2022 года у нее и близко нету, несмотря на всю поддержку со стороны мировых военно-технических «гигантов» - Ирана и Северной Кореи.

Возобновятся американские поставки или нет, год 2024-й в любом случае будет непростым, но причин для пораженческих настроений не существует. Кому нужны наглядные доказательства, пусть вспомнит полуокруженную Авдеевку, которую с октября пытаются взять российские войска, или небольшое село Крынки на левом берегу Днепра, откуда командующий воздушно-десантными войсками РФ генерал Теплинский при всех выделенных ресурсах много месяцев не может выбить роту украинских морпехов. Что касается США, вероятность разблокирования помощи все же значительно выше, чем наоборот. Не нужно забывать, что заблокирована помощь не только Украине, но и Израилю, и Тайваню. Вряд ли в Республиканской партии готовы настолько ставить под сомнение статус Америки как надежного могущественного партнера и влиятельного игрока в этих сложных регионах ради попытки уязвить Байдена и будто бы помочь Трампу избраться. С не меньшими основаниями можно посчитать, что такая безответственная политика, наоборот, повредит их кандидату, прямо противореча его фирменным обещаниям сделать Америку great again.