В Газу могут войти арабские миротворцы

Высокопоставленные иностранные чиновники обсуждают возможную отправку арабских миротворческих сил в сектор Газа для помощи палестинской администрации в поддержании порядка в анклаве после завершения конфликта. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее данным, представители Израиля отвергают эту идею и предлагают разместить в анклаве "многонациональные силы под контролем Израиля". Однако, как сообщили изданию американские дипломаты, арабские лидеры выступили против такой идеи.