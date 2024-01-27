У бывшего и нынешнего чиновников Минобороны и менеджеров "Львовского арсенала" провели обыски. Чиновников подозревают в хищении почти 1,5 млрд гривен на закупке снарядов для ВСУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины и собственные источники.

Среди фигурантов - скандально известный Александр Лиев, который был руководителем Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.

Кроме того, обыски также прошли и у нынешнего руководителя этого департамента Тоомаса Накхура.

Как установило следствие, бывшие и действующие чиновники Минобороны и руководители аффилированных компаний решили украсть 1,5 млрд гривен на приобретении 100 тысяч минометных выстрелов для ВСУ.

Так, в августе 2022 года чиновники заключили контракт на закупку оптовой партии снарядов с "Львовским арсеналом", после чего Минобороны перевело на счета предприятия всю сумму, предусмотренную подписанным документом.

"После получения средств менеджмент компании перечислил часть денег на баланс иностранной коммерческой структуры, которая должна была поставить заказанные боеприпасы в Украину. Однако та не отправила ни одного снаряда в наше государство, а полученные средства вывела в тень, переведя их на счета еще одной аффилированной структуры на Балканах", - рассказали в СБУ.

Остальная сумма от Минобороны осталась на счетах украинской компании в одном из столичных банков.

Схему задокументировала СБУ, а также приняла меры, чтобы выведенные средства были арестованы. Сейчас решается вопрос об их возвращении в госбюджет.

Подозрение получили: бывший и нынешний руководители Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны, глава и коммерческий директор компании "Львовский арсенал", а также их сообщник - представитель иностранной коммерческой структуры. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Одного из фигурантов задержали при попытке выехать за пределы Украины, сейчас он находится под стражей. Вопрос о мерах пресечения для других фигурантов пока решается.