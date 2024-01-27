В Анталье экстренно сел самолет из-за криков в багажном отделении

Пассажирский самолет, летевший из Стамбула Эр-Рияд, совершил экстренную посадку в аэропорту турецкого города Анталья. Причиной инцидента стали крики о помощи, которые раздавались из багажного отделения самолета, сообщают турецкие СМИ.

Отмечается, что лайнер принадлежит турецкой авиакомпании Pegasus, по данным сервиса отслеживания местоположения самолетов Flightradar24, самолет уже сел.

Сейчас самолет проверяют наземные службы, при отсутствии технических проблем, он продолжит полет по маршруту.