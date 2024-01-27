Ким Чен Ын снова пугает крылатыми ракетами

Северная Корея запустила нескольких крылатых ракет в сторону Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Пуски были произведены около 08:00 по местному времени (03:00 по бакинскому), предположительно, из района портового города Синпхо в провинции Южный Хамгён. Южнокорейские военные заявили, что тесно сотрудничают с США и следят за дополнительными признаками и действиями со стороны Северной Кореи.

24 января КНДР запустила нескольких крылатых ракет в направлении Желтого моря, сообщало Yonhap. В Главном управлении ракетостроения Северной Кореи заявили, что провели первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа «Пульхвасар-3-31», находящейся в разработке.