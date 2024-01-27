Трамп уже готовит «новую торговую войну» с Китаем

Опрошенные изданием экономисты как из числа демократов, так и республиканцев предупредили, что подобные нововведения приведут к огромным потрясениям в американской и мировой экономиках, которые превзойдут последствия торговых войн первого срока Трампа. По их мнению, пишет газета, меры спровоцируют «глобальную торговую войну».

Бывший президент США Дональд Трамп обсудил с советниками введение 60%-ной пошлины на весь импорт из Китая в случае возвращения в Белый дом. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на три информированных источника.

В своей президентской программе Трамп обещает отменить с Китаем статус наибольшего благоприятствования в торговле. Статус имеют почти все страны, с которыми торгуют США. Его отсутствие означает, что США смогут устанавливать какие угодно тарифы. Трамп пояснял, что десятилетиями США зарабатывали в основном за счет пошлин на зарубежные товары, а не сбор налогов, но теперь американские тарифы — одни из самых низких в мире.

Китай — третий по объему торговый партнер США. Его опережают только Мексика и Канада. В ноябре на его долю приходилось 11,7% от общего объема внешней торговли США.

Старший экономист аналитического центра правого толка Tax Foundation Эрика Йорк заявила изданию, что торговая война с Китаем 2018-2019 годов нанесла огромный ущерб, но последствия введения новых мер были бы еще значительнее. По ее мнению, 60%-ные тарифы могут «разрушить и фрагментировать мировую торговлю до такой степени, которой мы не видели уже несколько столетий».

Предложения Трампа — «безумие», подобное давление на импорт из Китая нанесет ущерб американским компаниям, лишив их большей части своей доли на рынке Китая и других стран, оценил ситуацию президент Института международной экономики Петерсона Адам Позен.

Трамп не раз упоминал о миллиардах долларов, которые получил бюджет США благодаря тарифам, принятым во время его первого президентского срока. Однако большинство экономистов считают, отмечает WP, что эти затраты легли прежде всего на плечи американцев. Трамп во время первого президентского срока утвердил выделение около $30 млрд в качестве компенсаций американским фермерам, пострадавшим от ответных пошлин Китая. Согласно оценке Tax Foundation, введенные Трампом тарифы, большая часть которых была сохранена следующим президентом Джо Байденом, снизили зарплату в США на 0,14% и привели к сокращению 166 тыс. человек.

Аналитики Oxford Economics прошлой осенью предупреждали, что прекращение постоянных нормальных торговых отношений с Китаем обойдется экономике США в $1,6 трлн и потере 700 тыс. рабочих мест.