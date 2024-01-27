NASA нашло следы озер на Марсе

Марсоход NASA Perseverance обнаружил данные, подтверждающие существование древних озерных отложений, оставленных водой, которая заполняла гигантский бассейн на кратере Езеро. Об этом говорит в исследовании ученых Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, которое приводит Reuters.

Ученые получили изображение участка поверхности Марса глубиной 20 м в двух измерениях при помощи радара марсохода RIMFAX. Слои породы, которые были замечены на снимках, свидетельствуют, что почвенные отложения появились в кратере благодаря двум озерам, которые его питали.

Предположительно, отложения образовались около 3 млрд лет назад. Ученые предполагают, что некоторые участки Марса могут быть покрыты водой с микробной жизнью. После получения собранных марсоходом образцов ученые проведут дополнительное исследование.

NASA Perseverance приземлился на Марс в феврале 2021 года. В сентябре 2023 года NASA отчиталось об успешном ходе экспериментов по производству кислорода на Марсе. Perseverance за время нахождения на планете 16 раз запускал процесс выработки кислорода из углекислого газа, в результате было произведено 122 г кислорода.