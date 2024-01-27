Отмечается, что ракеты были доставлены в столицу Сирии на нескольких небольших грузовиках, которые проехали на сирийскую территорию через пограничный переход в районе Аль-Букамаль в Дейр-эз-Зоре. Оттуда колонна проехала к базе около крепости Ар-Рахба на окраине города Аль-Маядин, а затем направилась в сторону Дамаска.

В публикации названы ответственные за обеспечение доставки этой партии ракет: генерал Амир Эсбер (командующий ПВО проиранских сил в Сирии) и генерал Камаль Хасан (недавно назначенный начальником разведки проиранских сил в Сирии).

Называются и типы ракет, доставленных в Дамаск: это PHL-81 (122-миллиметровые ракеты китайского производства с кассетной боевой частью, дальностью около 20 км), «Фаджр-1» (иранского производства по северокорейским технологиям, калибр 107 мм, дальность до 40 км), ПЗРК «Митак-2» (иранского производства по китайским технологиям) и зенитные ракеты «Маджид» (иранского производства).