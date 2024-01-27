Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа аль-Судани в своем заявлении сообщил, что он инициировал «начало первого раунда двустороннего диалога между Ираком и Соединенными Штатами Америки о завершении миссии коалиции в Ираке».

США и Ирак провели в субботу, 27 января, в Багдаде первый раунд официальных переговоров о сворачивании миссии возглавляемой США военной коалиции, сформированной для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство». Об этом сообщает «Голос Америки».

Начало переговоров, о которых обе страны объявили в четверг, произошло на фоне регулярных атак по американским войскам в Ираке и Сирии беспилотниками со стороны поддерживаемых Ираном боевиков.

Иракские официальные лица периодически призывают к выводу коалиционных сил, особенно после авиаудара США в январе 2020 года, в результате которого возле багдадского аэропорта были убиты иранский генерал Касем Сулеймани и лидер иракского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Этот вопрос вновь дал о себе знать после начала израильского наступления в секторе Газа. С середины октября группа поддерживаемых Ираном боевиков, называющих себя «Исламским сопротивлением Ирака», начала регулярные нападения на американские войска в Ираке и Сирии, совершенные, по словам этой группы, в отместку за поддержку Вашингтоном Израиля. Военные базы, на которых служат около 2500 американских военнослужащих, подверглись более чем 150 атакам ракетами и беспилотниками со стороны боевиков. В результате этих атак десятки американских военнослужащих получили ранения, в том числе черепно-мозговые травмы.

В ответ США нанесли удары по целям боевиков, в том числе связанных с Силами народной мобилизации - коалицией преимущественно шиитских, поддерживаемых Ираном военизированных группировок. Иракские официальные лица жаловались, что американские удары являются нарушением суверенитета Ирака.

Американские официальные лица заявили, что переговоры о создании комитета, который должен определить рамки прекращения миссии коалиции, велись еще до 7 октября и что это решение не связано с ситуацией в секторе Газа. «Исламское сопротивление Ирака» поставило решение США свернуть работу миссии себе в заслугу. Группировка заявила, что «американцы понимают только язык силы» и пообещала продолжать нападения.