Автобус из Москвы врезался в грузовик: погибли пять человек

В Краснодарском крае РФ автобус столкнулся с грузовиком. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС, пассажирский автобус ехал из Москвы в Нальчик.

На трассе в Краснодарском крае он столкнулся с грузовым автомобилем, в результате чего погибли пять человек, еще шесть пострадали. По данным телеграм-канала Shot, в результате аварии пострадали восемь человек. По предварительной информации, пишет телеграм-канал, водитель автобуса уснул за рулем и выехал на встречную полосу.

Интерфакс со ссылкой на управление МВД по Краснодарскому краю отмечает, что в автобусе находились 15 пассажиров и два водителя.