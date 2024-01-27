Синоптики о нестабильной погоде: снег, ветер, волны на Каспии

По данным на девять утра воскресенья, 28 января, на территории Азербайджана наблюдаются осадки в виде дождя и снега, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Высота снежного покрова в Лачине составила 50 см, Гахе и Шахбузе - 48 см, Ордубаде - 29 см, Шеки - 24 см, Лерике - 23 см, Дашкесане - 22 см.

В Баку и на Апшеронском полуострове северо-западный ветер местами усиливается до 19 м/с. По данным станции Нефтяные Камни, высота волн достигает 2,6 метра.

Температура воздуха до 3 градусов тепла в Баку и на Апшероне, от 1 до 2 градусов тепла в районах Арана, до 8 градусов мороза в Нахчыванской Автономной Республике, 4-8 градусов мороза в горных районах, до 19 градусов мороза в высокогорных районах.