«Спутники «Махда», «Кейхан-2» и «Хатеф-1» запущены в воскресенье с пусковой платформы в космическом центре имени имама Хомейни в провинции Семнан. Ракета-носитель «Симорг» («Феникс») разработана специалистами иранского Министерства обороны», - передает телеканал Press TV.

Один спутник весом 32 кг и два наноспутника весом менее 10 кг каждый были отправлены на орбиту. Два небольших аппарата предназначены для тестирования узкополосной связи и технологии геопозиционирования, говорится в сообщениях. Спутник большего размера, названный «Махда» и построенный Иранским космическим агентством, предназначен для проверки точности ракеты Simorgh в доставке нескольких грузов в космос.

Ранее Иран запустил на орбиту свой спутник Sorayya с помощью ракеты, построенной Корпусом стражей исламской революции, что вызвало обеспокоенность западных стран, что технология ракеты-носителя может быть использована для разработки баллистических ракет дальнего радиуса действия. Иран отверг осуждение европейских стран в связи с запуском спутника Sorayya, заявив, что мирное развитие технологий в аэрокосмической области является его законным правом.