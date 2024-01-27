Скандальное заявление: в Венгрии заявили о претензиях на регион Украины

Лидер венгерской ультраправой партии Mi Hazank Ласло Тороцкаи заявил о претензиях на украинское Закарпатье в случае потери Украиной государственности в результате войны. Об этом пишет «Европейская правда».

Выступая на годовой партийной конференции в Будапеште, Тороцкаи заявил, что давление «международных финансистов» привело к войне в Украине, а именно к войне, которая «разрушит Европу и отправит экономику континента на дно».