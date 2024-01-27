Скандальное заявление: в Венгрии заявили о претензиях на регион Украины
Лидер венгерской ультраправой партии Mi Hazank Ласло Тороцкаи заявил о претензиях на украинское Закарпатье в случае потери Украиной государственности в результате войны. Об этом пишет «Европейская правда».
Выступая на годовой партийной конференции в Будапеште, Тороцкаи заявил, что давление «международных финансистов» привело к войне в Украине, а именно к войне, которая «разрушит Европу и отправит экономику континента на дно».
По его словам, «Украину купил BlackRock», крупнейший в мире инвестиционный фонд, который располагает более 10 триллионов долларов.
Тороцкаи заявил, что его партия выступает за прекращение войны в Украине: немедленное прекращение огня, мир и урегулирование путем переговоров.
Лидер венгерских ультраправых также заявил, что если государственность Украины прекратит свое существование в результате войны, то Mi Hazank будет претендовать на Закарпатье: «Если государственность Украины прекратит свое существование в результате войны, Mi Hazank будет претендовать на Закарпатье как единственная парламентская партия».
«Европейская правда» напоминает, что это не первое подобное заявление венгерского политика. В 2022 году Тороцкаи по случаю Дня независимости Польши в Twitter пожелал ей снова иметь общую границу с Венгрией. Твит он проиллюстрировал фотографией, сделанной после захвата Венгрией Закарпатья в 1939 году, где поляк и венгр жмут руки у пограничного столба.