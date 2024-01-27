Как отмечает агентство, объемы поставок снизились после вторжения России в Украину.

Индия отказывается от поставок российского оружия, при этом стараясь сохранить отношения с Москвой, пишет Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, которые приводит Reuters, за последние 20 лет Россия обеспечила 65% поставок оружия в Индию.

Несмотря на снижение поставок с 2022 года, Россия предложила Индии поставки современных вертолетов и истребителей, а также открыть совместное производство, сообщили источники. Однако власти Индии склоняются к закупкам оружия у США, отмечает Reuters.

По данным доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира, экспорт оружия из России с 2018 по 2022 год снизился на 31%. В «Ростехе» сообщали, что Россия больше не поставляет вооружения государствам, поддержавшим санкции, а также реэкспортирующим оружие в третьи страны.