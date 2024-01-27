О погоде в понедельник: в Баку мокрый снег, в регионах снег

В понедельник, 29 января, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. В течение дня прогнозируются переменные осадки, в пригородах возможны кратковременные дожди с мокрым снегом. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха составит 4-6° тепла днем, 1-4° тепла ночью.

В регионах Азербайджана переменные осадки, снег, местами интенсивный. Временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 3° до 2°, днем 3–8° тепла, в горах ночью 5–10° мороза, днем 0-5° мороза. Ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах возможен гололед.