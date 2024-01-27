Вооруженные люди в Иране убили пакистанцев

На фоне усилий Пакистана и Ирана по восстановлению отношений после взаимных нападений в субботу, 27 января, неизвестные боевики убили девять пакистанских рабочих в неспокойном юго-восточном приграничном районе Ирана, сообщили посол Пакистана и иранские государственные СМИ.

«Глубоко потрясен ужасающим убийством 9 пакистанцев в Сараване. Посольство окажет полную поддержку семьям погибших, — заявил посол Пакистана в Тегеране Мухаммад Мудассир Типу в соцсети X. - Мы призвали Иран оказать полное сотрудничество в этом вопросе».

Государственные СМИ Ирана сообщили, что полиция разыскивает боевиков, сбежавших после стрельбы.

Группа по защите прав белуджей Haalvash сообщила на своем сайте, что жертвами стали пакистанские рабочие, которые жили в авторемонтной мастерской, где они работали. По данным ведомства, еще трое получили ранения.

Государственные СМИ сообщили, что ни отдельные лица, ни группы не взяли на себя ответственность за стрельбу в Сараване в провинции Систан и Белуджистан.

«Это ужасающий и презренный инцидент, и мы однозначно осуждаем его, — заявила официальный представитель МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч. - Мы находимся в контакте с иранскими властями и подчеркнули необходимость немедленно расследовать инцидент и привлечь к ответственности виновных».

Стрельба произошла накануне запланированного в понедельник визита в Пакистан министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана.