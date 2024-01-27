Израиль готовится к войне с «Хезболлой»?

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на протяжении выходных проводит активные учения на севере страны, в ходе которых отрабатываются действия против ливанской шиитской группировки «Хезболла», сообщает The Jerusalem Times.

«Подразделения спецназа и инженерных войск интенсивно тренируются в зоне ответственности северного командования ЦАХАЛ, готовясь к действиям в густонаселенных городских районах в зимних условиях», - приводит издание выдержку из сообщения армейской пресс-службы.

По ее данным, в учениях также принимают участие танки, боевая инженерная техника, подразделения пехоты и артиллерийские расчеты.

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября «Хезболла» регулярно обстреливает израильскую территорию, чтобы выразить солидарность с палестинцами из Газы. Тем не менее ливанская группировка избегает масштабных боевых действий. Израиль, со своей стороны, отвечает на атаки «Хезболлы», но пока также воздерживается от интенсивных боев, концентрируя внимание не на границе с Ливаном, а на боевых действиях в Газе.