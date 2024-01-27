Германию сотрясают многотысячные демонстрации

Deutsche Welle сообщает, что в Дюссельдорфе по первоначальному уровню организаторов собралось не менее 30 000 демонстрантов. Акция прошла под лозунгом «Против АдГ - не молчим, не игнорируем, действуем!». Среди протестующих были люди всех возрастов, в том числе много семей с детьми.

В городах Германии в субботу, 27 января, в очередных акциях протеста против правого экстремизма приняли участие десятки тысяч человек.

Выступая на митинге в Оснабрюке перед 25 000 человек, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что правые популисты из партии «Альтернатива для Германии» стремятся к изменению режима в стране: «Это означает не что иное, как то, что они хотят вернуться в темные времена расизма, дискриминации, неравенства и несправедливости. Тем, кто голосует за АдГ из протеста, должно быть ясно, что они выбирают фашистов!»

В Киле организаторы насчитали более 15 000 участников демонстрации против правого экстремизма и антисемитизма; полиция - 11 500 человек. Противники ультраправых вышли на улицы и в небольших городах, во многих из них на митинги собирались по нескольку тысяч участников.

Накануне, 26 января, во многих немецких городах также прошли многотысячные акции: в частности, во Франкфурте-на-Майне, Саарбрюккене, Херне и Гютерсло. По данным МВД, на прошлых выходных в демонстрациях против правого экстремизма приняли участие в общей сложности свыше 900 000 человек.

DW напоминает, что волна акций протеста против правого экстремизма и АдГ не стихает в ФРГ уже две недели. Она поднялась после публикации изданием Correctiv расследования, в котором рассказывалось, что функционеры АдГ принимали участие в тайной встрече под Потсдамом с неонацистами, где шла речь о планах «реэмиграции» - выдворении из страны миллионов иностранцев и граждан ФРГ с миграционными корнями. Публикация вызвала в Германии широкие дебаты, в частности, о запрете АдГ.