Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что «сегодня около 11:40 местного времени находившийся во время молитвы в церкви Святой Марии в районе Сарыер гражданин С.Т. подвергся вооруженному нападению со стороны двух лиц и, к сожалению, скончался. По факту происшествия начато расследование, ведутся поиски нападавших».

Пресс-секретарь Партии справедливости и развития Омер Челик осведомил, что нападение совершено на гражданина Турции. «Мы решительно осуждаем вооруженное нападение на одного из наших граждан во время службы в церкви Св. Марии в районе Сарыер в Стамбуле», - написал он в Х.