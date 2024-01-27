В Стамбуле вооруженное нападение в церкви: есть жертва добавлено видео; обновлено 14:41
Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что «сегодня около 11:40 местного времени находившийся во время молитвы в церкви Святой Марии в районе Сарыер гражданин С.Т. подвергся вооруженному нападению со стороны двух лиц и, к сожалению, скончался. По факту происшествия начато расследование, ведутся поиски нападавших».
Пресс-секретарь Партии справедливости и развития Омер Челик осведомил, что нападение совершено на гражданина Турции. «Мы решительно осуждаем вооруженное нападение на одного из наших граждан во время службы в церкви Св. Марии в районе Сарыер в Стамбуле», - написал он в Х.
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Вооруженное нападение произошло в католической церкви в Стамбуле во время молитвы.
Жертвой нападения стал один человек, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Инцидент произошел в итальянской церкви Св. Марии в районе Сарыер в европейской части города. Нападавших ищут. Полиция выясняет, связаны ли подозреваемые с какой-либо радикальной группировкой.