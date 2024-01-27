Fitch о сильной зависимости экономики Армении от России

При этом агентство не ожидает значимой диверсификации от России в ближайшем будущем, отмечая напряженные отношения Еревана и Москвы.

«Армения продолжает применять западные санкции, направленные против российских предприятий в банковском секторе. Тем не менее экспорт товаров в Россию увеличился почти на 300 процентов с 2021 года, а на долю России за первые три квартала 2023 года пришлось 51 процент экспорта и 30 процентов импорта Армении», - говорится в отчете Fitch.

Агентство предупреждает о геополитических рисках на Южном Кавказе: «По нашему мнению, геополитические риски сохраняются, поскольку между двумя странами остается несколько спорных вопросов, включая открытие сухопутного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном, которое пройдет через территорию Армении, и демаркацию границы на некоторых участках».

Эксперты Fitch также заявили, что «существует высокая (хотя и снижающаяся) доля государственного долга, выраженного в иностранной валюте, относительно слабое внешнее финансирование и высокая долларизация финансового сектора. Дефицит бюджета временно увеличится до 4,5 процента в 2024 году. Ожидания Fitch относительно более слабого драма приведут к повышению инфляции в 2024-2025 годах, составив в среднем 3,9 процента».