Благодаря этой победе «Нефтчи» с 20 очками занимает 4-е место. А на вершине турнирной таблицы три команды, у которых по 22 очка. Напомним, чемпион страны «Сабах» в этом туре неожиданно проиграл «Хырдалану» и позволил бакинскому «Хазри» и хачмазскому «НТД-ИНДИГО» догнать себя.

Хачмазцы в 12-м туре одолели «Гянджу» - 94:80. «Хазри» победил «Джалилабад» - 100:81. Третью победу подряд одержал «Серхедчи», одолевший «Сумгаит» - 91:63.

Как известно, по итогам 18 туров две лучшие команды напрямую выйдут в полуфинал. А клубы, занявшие 3-6-е места, сыграют в стыковых сериях за выход в 1/2 финала. В этой связи намечается упорная борьба между «Сабахом», «НТД-ИНДИГО» и «Хазри» за первые две строчки. А шансы на выход в стыки имеет даже занимающая предпоследнее место «Гянджа». Концовка регулярного сезона обещает быть интересной.

Турнирное положение:

1. «Сабах» - 22 очка (12 матчей)

2. «НТД-ИНДИГО» - 22 (12)

3. «Хазри» - 22 (12)

4. «Нефтчи» - 20 (12)

5. «Хырдалан» - 19 (12)

6. «Серхедчи» - 17 (12)

7. «Джалилабад» - 16 (12)

8. «Сумгаит» - 15 (12)

9. «Гянджа» - 15 (12)

10. «Шеки» - 12 (12).