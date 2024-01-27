Важные политические заявления Полада Бюльбюль оглы

«Конец 30-летней оккупации Арменией азербайджанских территорий знаменует историческую справедливость и торжество международного права. Символично, что это произошло в 20-ю годовщину руководства страной президентом господином Ильхамом Алиевым и в год 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева. Ну а лично для меня это особая, глубоко волнующая история, так как мои корни в Карабах е, в прекрасной Шуше, где родился мой отец и где сейчас функционирует посвященный его жизни и творчеству, воссозданный в кратчайшие сроки Дом-музей», - сказал посол Азербайджана.

В 2023 году Азербайджан окончательно восстановил свой суверенитет над всей территорией страны. Президент Ильхам Алиев в своем недавнем интервью азербайджанским телеканалам заявил, что «новая эра нашей современной истории началась именно после 20 сентября 2023 года». Так заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы в специальном интервью ТАСС.

Полад Бюльбюль оглы отметил, что, несмотря на тяжелые последствия оккупации, именно Азербайджан стал инициатором процесса нормализации межгосударственных отношений с Арменией, основанного на пяти базовых принципах, включая взаимное признание и уважение суверенитета и территориальной целостности двух государств.

Посол также сказал, что «освобождение азербайджанских территорий создали новые реалии не только в Азербайджане, но и во всем регионе. За последние три года на освобожденных территориях были проведены масштабные восстановительные работы. На сегодняшний день на эти цели из бюджета страны выделены огромные финансовые средства. Это уникальная и беспрецедентная модель постконфликтного быстрого восстановления, осуществляемая государством за счет собственных финансовых ресурсов».

Полад Бюльбюль оглы указал, кроме того, что в рамках реализации Первой государственной программы «Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики» в ближайшие три года ожидается возвращение в регионы Карабаха и Восточного Зангезура более 100 тыс. человек.

Посол Азербайджана особо отметил, что «внеочередные выборы президента, проведение которых намечено на 7 февраля 2024 года, впервые в истории независимого Азербайджана пройдут на всей территории страны. На освобожденных территориях уже сформированы участковые избирательные комиссии, и все подготовлено для голосования».

Отвечая на вопрос: «Рассматривает ли Азербайджан возможность трехсторонней встречи глав МИД в Москве? Остается ли Москва эффективной площадкой для Баку в урегулировании отношений с Ереваном?», Полад Бюльбюль оглы отметил, что Азербайджан «высоко ценит роль Российской Федерации в разрешении армяно-азербайджанского конфликта, уже ставшего историей. В своем последнем интервью президент Ильхам Алиев высоко оценил личную роль президента Владимира Путина в остановке военных действий. Сегодня мы признательны России за посреднические усилия по нормализации отношений между Баку и Ереваном, и Москва продолжает быть площадкой для проведения мирных переговоров. В качестве примера могу привести последнюю трехстороннюю встречу, которая прошла в июле 2023 года по инициативе министра иностранных дел Российской Федерации… Наряду с этим функционирует рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России, в рамках которой не раз в Москве проводились заседания по вопросам разблокировки экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе… Уже имеется опыт проведения прямых двусторонних переговоров, которые дали хороший результат. Нам всем нужно мирное небо над головой».

Говоря о двустороннем экономическом сотрудничестве, посол выразил уверенность, что в 2024 году усилится позитивная динамика развития экономических отношений. По словам Полада Бюльбюль оглы, «сегодня Россия является одним из важнейших внешнеторговых партнеров Азербайджана. Товарооборот значительно увеличился и по итогам 2023 года достиг почти 4,3 млрд долларов США, превысив аналогичный показатель за 2022 год более чем на 17%. Кроме того, за январь-сентябрь прошлого года объем прямых инвестиций из Азербайджана в российскую экономику составил 33,3 млн долларов США, что в 3,5 раза больше показателя 2022 года».

Посол особо подчеркнул, что «ушедший год ознаменовался многочисленными взаимными визитами различных представительных делегаций Азербайджана и России, став одним из важных этапов в поддержании и росте интенсивности двустороннего экономического диалога между нашими странами». Он также особо отметил «значительное внимание» Азербайджана и России «обсуждениям деталей реализации проекта международного транспортного коридора «Север — Юг».

Отметил Полад Бюльбюль оглы и межрегиональное сотрудничество Азербайджана с субъектами РФ, в частности, с Республикой Татарстан и Республикой Дагестан… Также в 2024 году планируется возобновить работу Представительства (туристического офиса) Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики в Российской Федерации, что послужит дальнейшему укреплению двусторонних туристических этих связей».

Посол Азербайджана заявил, что «мы с оптимизмом смотрим в будущее и будем делать все от нас зависящее, чтобы оно было светлым».