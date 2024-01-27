Так называемые экоактивисты в Париже облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи «Джоконда» («Мона Лиза») в музее Лувра. Картину защитило толстое бронированное стекло. Об этом сообщает AFP.

«В воскресенье утром две экологических активистки облили супом бронированное стекло, защищающее «Джоконду» в Лувре, оправдав свои действия желанием продвигать, в частности, «право на здоровое и устойчивое питание», - передает агентство со ссылкой на своего журналиста.

При этом они прокричали: «Что важнее? Искусство или право на здоровое и экологически чистое питание».