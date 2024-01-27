Начало строительства крупнейшего российского газопровода в Китай под угрозой срыва

Премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявил, что Россия и Китай до сих пор не согласовали ключевые детали проекта: «Этим двум сторонам все еще нужно время, чтобы провести более детальные экономические исследования».

Строительство газопровода «Сила Сибири-2» в Китай, которое Россия планировала начать в первом квартале 2024 года, могут отложить, пишет The Financial Times со ссылкой на руководство Монголии, через территорию которой должна проходить магистраль.

По словам премьера, рекордные мировые цены на газ за последние два года осложнили переговоры: «Китайская и российская стороны все еще проводят расчеты и оценки, работая над экономическими выгодами».

«Газпром», который будет эксплуатировать «Силу Сибири-2», заявил, что намерен начать поставки газа к 2030 году.

25 января вице-премьер России Александр Новак заявил, что сроки строительства «Силы Сибири-2» и его основные технико-экономические показатели будут окончательно определены «после подписания обязывающих соглашений с китайскими партнерами».

Китай уже получает газ из восточной части России по первому газопроводу «Сила Сибири», который начал работать в 2019 году. В прошлом году по нему было транспортировано около 23 млрд кубометров газа, однако это компенсирует лишь одну восьмую от экспорта в Европу, который на пике доходил до 170-180 млрд кубометров в год.