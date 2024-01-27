Начало строительства крупнейшего российского газопровода в Китай под угрозой срыва
Строительство газопровода «Сила Сибири-2» в Китай, которое Россия планировала начать в первом квартале 2024 года, могут отложить, пишет The Financial Times со ссылкой на руководство Монголии, через территорию которой должна проходить магистраль.
Премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявил, что Россия и Китай до сих пор не согласовали ключевые детали проекта: «Этим двум сторонам все еще нужно время, чтобы провести более детальные экономические исследования».
По словам премьера, рекордные мировые цены на газ за последние два года осложнили переговоры: «Китайская и российская стороны все еще проводят расчеты и оценки, работая над экономическими выгодами».
«Газпром», который будет эксплуатировать «Силу Сибири-2», заявил, что намерен начать поставки газа к 2030 году.
25 января вице-премьер России Александр Новак заявил, что сроки строительства «Силы Сибири-2» и его основные технико-экономические показатели будут окончательно определены «после подписания обязывающих соглашений с китайскими партнерами».
Китай уже получает газ из восточной части России по первому газопроводу «Сила Сибири», который начал работать в 2019 году. В прошлом году по нему было транспортировано около 23 млрд кубометров газа, однако это компенсирует лишь одну восьмую от экспорта в Европу, который на пике доходил до 170-180 млрд кубометров в год.