В Париже Азербайджан завоевал медаль турнира Премьер-лиги

Сегодня в Париже завершается турнир Премьер-лиги Каратэ 1, в котором принимала участие и сборная Азербайджана.

Нашу страну представляли семь спортсменов, которые смогли завоевать одну бронзовую медаль.

Фидан Теймурова (50 кг) стала бронзовым призером. На групповой стадии она победила соперниц из Германии, Испании и Кипра и заняла первое место в своей пульке. В четвертьфинале Фидан уступила каратистке из Венесуэлы, а в бою за бронзу победила украинку Юлию Палашевска и завоевала бронзовую медаль.

К завоеванию бронзы был близок и Турал Агаларзаде (67 кг), но уступил в решающем поединке иорданцу Афифу Гаиту.

Премьер-лига Каратэ 1 – одно из важнейших соревнований в мире каратэ, в котором выступают лучшие спортсмены мира. Следующие турниры Премьер-лиги пройдут в Анталье, Каире и Касабланке.

Также стоит отметить, что поездка в Париж не прошла зря для руководства Федерации каратэ Азербайджана. Вице-президент Рахман Хатамов и генеральный секретарь Габиль Саядов провели встречу с президентом Всемирной федерации каратэ Антонио Эспиносом и генсеком Европейской федерации Давором Чипеком. В ходе общения представители Азербайджана рассказали о деятельности нашей Федерации, обсудили текущие вопросы.