Греция передаст Украине советское оружие

По данным издания, политическое и военное руководство страны уже дало необходимые указания.

Власти Греции одобрили передачу Украине устаревших систем вооружения после того, как Госдепартамент США разрешил продать Афинам истребители F-35 на $8,6 млрд, пишет Kathimerini.

Киев получит военную технику и оборудование, которые не используются греческой армией. Взамен Вашингтон предоставит Афинам дополнительную помощь и компенсацию в $200 млн. Соответствующее предложение содержалось в письме госсекретаря США Энтони Блинкена премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису.

Что именно войдет в пакет, не раскрывается. Из открытых источников известно, что на вооружении Греции находятся системы ПВО «Тор», «Оса», С-300, зенитные установки ЗУ-23-2.

Ранее сообщалось, что Греция собирается купить у США до 40 истребителей F-35. По данным Bloomberg, помимо этого, Вашингтон намерен бесплатно поставить Афинам два грузовых самолета C-130H, 10 двигателей для самолетов P-3, три катера береговой охраны класса Protector и 60 боевых машин пехоты Bradley.

Во время визита в Грецию 6 января Блинкен потребовал от премьера Мицотакиса расширить военную поддержку Украины и дал ему несколько дней для окончательного ответа. В конце ноября также сообщалось, что США планируют приобрести у Афин для Киева 75 тысяч снарядов на $47 млн.