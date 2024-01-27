Азербайджанцы протестовали перед офисом Евросоюза в Тбилиси

Во время акции ее участники скандировали лозунги «Остановить армянский терроризм», «Стоп экологическому терроризму Армении» и т.д. Они также заявили, что европейские институты проводят двойную политику в отношении Азербайджана. К месту проведения акции были стянуты более сотни полицейских, отмечает АПА.

В то же время акция, которую планировала провести армянская диаспора в Грузии перед представительством ЕС, не состоялась. АПА передает, что местная армянская община не отреагировала на призыв организаторов провести акцию перед представительством ЕС в Тбилиси. В результате перед представительством собрались лишь организаторы акции. Во время акции никаких инцидентов не произошло.