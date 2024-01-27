Трамп готовит «крупнейшую операцию» в истории США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о намерении начать крупнейшую в американской истории операцию по внутренней депортации.

Он заявил, что собирается закрыть границу с Мексикой, как только вступит на должность президента США. Об этом Трамп сообщил во время своего выступления на митинге в Лас-Вегасе.

«Через несколько мгновений после моей инаугурации мы начнем крупнейшую операцию по внутренней депортации в американской истории. Мы не имеем выбора, потому что это невозможно больше терпеть», - сказал Трамп.