Премьер-лига: «Сумгаит» поднялся на 2-е место

В Баку на «Далга Арене» «Араз-Нахчыван» принимал «Сумгаит». Встреча завершилась вничью 1:1. Иса Сулиман на 45-й минуте вывел сумгаитцев вперед, а на 59-й минуте Вандерсон Мело восстановил равновесие.

Благодаря этой ничьей «Сумгаит» с 31 очком поднялся на 2-е место, но чуть позже с этой позиции подопечных Самира Абасова может сдвинуть «Нефтчи», который сегодня сыграет с «Габалой».

Результаты трех других матчей 20-го тура, сыгранных в пятницу и субботу: «Туран-Товуз» - «Сабаил» - 3:1, «Кяпяз» - «Карабах» - 1:2, «Зиря» - «Сабах» - 0:1.

Турнирное положение:

1. «Карабах» - 47 очков (20 матчей)

2. «Сумгаит» - 31 (20)

3. «Зиря» - 30 (20)

4. «Нефтчи» - 29 (19)

5. «Сабаил» - 27 (20)

6. «Араз-Нахчыван» - 27 (20)

7. «Сабах» - 26 (20)

8. «Туран-Товуз» - 25 (20)

9. «Кяпяз» - 17 (20)

10. «Габала» - 14 (19).