Фархад Мамедов, автор haqqin.az 17:43

В Армении начала работу недавно созданная комиссия по репатриации карабахских армян, состав которой постепенно расширяется. Об этом армянской службе «Радио Свобода» сообщил Ваграм Балаян, называющий себя «председателем комиссии по внешним связям Нагорного Карабаха». Следует отметить, что речь идет не о правительственной инициативе. Комиссия была сформирована по инициативе отдельных сепаратистов из Карабаха, а также бывшего министра иностранных дел Армении Вардана Осканяна, являющегося ее председателем.

Следует признать, что на данный момент в Армении вопрос возвращения армян, отказавшихся жить под юрисдикцией Азербайджана и добровольно покинувших Карабах, не очень актуален. В своих выступлениях представители власти в основном говорят об интеграции карабахских армян в армянское общество, предоставлении им гражданства и удовлетворении их гуманитарных потребностей. Что же до темы возвращения в Карабах, то обсуждается она преимущественно в реваншистских и оппозиционных кругах, где особой активностью выделяется уже упомянутый Вардан Осканян. Напомним в этой связи, что, как и прежде, власти Азербайджана заявляют, что двери для карабахских армян, желающих принять гражданство страны, открыты. Примерно то же самое утверждают и официальные власти России, по словам которых, существует реальная возможность для возвращения как минимум части армян, переехавших из Карабаха. Кстати, именно этим объясняется одна из причин, по которой российский миротворческий контингент до сих пор остается в Карабахе. Тем не менее реваншисты в Армении, а также часть покинувших Карабах сепаратистов думают совсем о другой концепции. Например, в выступлениях Вардана Осканяна постоянно звучит мысль о том, что возвращение армян в Карабах должно быть обусловлено предоставлением им особого статуса (или обеспечением их правом на самоопределение), а также созданием «обширных механизмов гарантий безопасности».

Другими словами, концепция Осканяна и его единомышленников о возвращении в Карабах является на самом деле частью плана реванша. Не случайно в «комиссию Осканяна» входят представители партии националистов «Дашнакцутюн». Тот факт, что так называемое «правительство НКР», пусть и на полулегальном положении, но продолжает функционировать, также следует рассматривать в контексте реваншистских планов армянских сепаратистов. В этой же связи отметим, что, несмотря на позицию представителей власти Армении, которые публично потребовали от Самвела Шахраманяна, последнего лидера карабахских сепаратистов, прекратить незаконную деятельность, подчеркнув, что у него нет другого статуса, кроме статуса рядового беженца из Карабаха, Шахраманян, который в сентябре 2023 года подписал указ о самороспуске «НКР», а переехав в Армению, отменил его, по-прежнему возглавляет виртуальную «республику». Таким образом, совершенно очевидно, что реваншистские силы в Армении вкупе с сепаратистами Карабаха объединили усилия, направленные на возвращение армян в Азербайджан под каким-то статусом, а проще говоря, чтобы заново «привить» выкорчеванные в Ханкенди корни сепаратизма.

Обратим также внимание на слова Ваграма Балаяна, называющего себя «комиссаром внешних связей НКР», который заявил армянской службе «Радио Свобода», что для возвращения армян в Карабах должны быть обеспечены «четкие механизмы безопасности». Для чего вновь созданная «комиссия» будет работать с различными международными центрами. Балаян также заявляет, что помимо системы безопасности возвращающиеся в Карабах армяне должны иметь прямую связь с Арменией. То есть должен быть восстановлен «Лачинский коридор». «Я еще одно говорю, - подчеркнул Балаян. - Азербайджанские войска там быть не могут, это понятно, что там невозможно стоять азербайджанским войскам, и там должен нормально жить армянский человек». Звучит, разумеется, как бред. Вопрос: является ли он плодом воспаленного воображения армянских фанатиков, окончательно утративших связь с реальностью, или эти «рекомендации» Осканяну и ему подобным исходят от западных советников? (Отметим в этой связи, что Вардан Осканян близок к армянским националистическим кругам на Западе. - ред.).

Как известно, в качестве одного из условий подписания официального мирного соглашения Баку требует устранения из преамбулы Конституции Армении положений, в которых содержатся территориальные претензии к Азербайджану. Фактически премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился с этим требованием, инициировав принятие новой Конституции. В настоящее время вокруг этой темы в Армении идет острая полемика. Тем не менее в стране по-прежнему слышны голоса реваншистов, выдвигающих к Азербайджану территориальные претензии. Может ли в таком случае официальный Баку выдвинуть Армении в качестве одного из условий достижения мира требование принять законодательный акт, криминализирующий предъявление Азербайджану территориальных претензий? Отметим, что в дипломатических кругах этот вопрос не считают риторическим. Интересно, что одновременно с созданием «комиссии Осканяна» в армянском сегменте соцсетей появились сообщения о подготовке петиции, связанной с возвращением армян в Карабах. Как сообщается, ее готовят некоторые представители бывшего сепаратистского режима в Карабахе, а подписи под петицией собирают среди армян, переехавших в Армению из Карабаха. Один из карабахских армян сообщил, что в этой инициативе участвует и генерал Самвел Бабаян, «Само», как называют его соотечественники. Который, правда, официально заявил, что данная инициатива не имеет к нему никакого отношения. «Я сам слышал о «деловой активности» некоторых групп из числа бывших жителей Карабаха, - отметил Само. - Правоохранительные органы Армении должны расследовать это дело». Здесь важно уточнить, что Бабаян также из числа тех, кто говорит о необходимости возвращения армян в Карабах. Однако, в отличие от Осканяна и его окружения, Само считает, что должна быть создана рабочая группа с официальными полномочиями вести прямые, без посредников, переговоры с Азербайджаном. Другими словами, генерал Самвел Бабаян – один из тех, кто выступает за интеграцию карабахских армян в Азербайджанскую Республику при условии получения некоего автономного статуса.