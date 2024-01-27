Франция приостановит финансирование палестинских беженцев

Париж приостановит финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) после сообщений о причастности его сотрудников к нападению движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Сообщение об этом было опубликовано на сайте МИД Франции.

В ведомстве отметили, что на фоне гуманитарной катастрофы в Газе Париж значительно увеличил объем гуманитарной помощи местному населению. В том числе в 2023 году на деятельность БАПОР было выделено почти 60 миллионов евро.

«В первом квартале 2024 года Франция не планирует осуществлять какие-либо дополнительные выплаты и примет решение, когда придет время, совместно с ООН и основными донорами, обеспечив учет всех своих требований к прозрачности и безопасности помощи», — рассказали в дипведомстве.

Ранее целый ряд западных стран, в том числе Великобритания, США и Австралия, приостановили финансирование БАПОР после того, как появились сообщения о возможной причастности его сотрудников к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года. Обвинения в адрес сотрудников БАПОР прозвучали со стороны Израиля. По словам представителей офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху, установлено, что некоторые участники нападения получали зарплату в организации. Накануне генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини объявил, что увольняет сотрудников, подозреваемых в соучастии в теракте.