Иранцы захватили танкер в Персидском заливе

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции захватили в Персидском заливе танкер, перевозивший топливо. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его информации, иранские военнослужащие захватили судно с 2 млн л контрабандного топлива по решению суда. Правоохранительные органы ИРИ задержали 14 членов экипажа.

По словам командующего военно-морским округом КСИР генерала Хейдара Хенариана Меграда, судно под флагом одного из государств Океании «находилось под разведывательным наблюдением с момента дозаправки и было захвачено после входа в оперативный район ВМС».