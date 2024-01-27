В Белом доме нашли способ «надавить» на Нетаньяху
Администрация Байдена рассматривает возможность приостановить или замедлить поставки некоторых видов оружия Израилю. Об этом сообщает телеканал NBC.
Утверждается, что таким образом США хотят надавить на премьер-министра Биньямина Нетаньяху с тем, чтобы заставить его сократить военное наступление в секторе Газа.
Журналисты NBC поговорили с тремя нынешними и одним бывшим американскими чиновниками. Эти источники рассказали, что по указанию Белого дома Пентагон сейчас обсуждает, какое вооружение запросил Израиль у США и что из этого можно использовать как рычаг для давления на Нетаньяху. Никаких конкретных решений пока не принято.
В США надеются, что такой шаг побудит израильтян предоставить больше помощи палестинскому гражданскому населению в Газе и открыть больше гуманитарных коридоров. По словам источников, в списке того, поставку чего можно отложить, рассматриваются в первую очередь наступательные виды оружия. К примеру, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и комплекты для переоборудования «глупых» авиабомб в высокоточные боеприпасы.
По словам официальных лиц, эти обсуждения начались после того, как Джо Байден и его команда за несколько недель не смогли убедить Нетаньяху и других израильских чиновников резко изменить тактику в Газе и предпринять дополнительные шаги для минимизации жертв среди гражданского населения.
В администрации Байдена давно недовольны тем, как Нетаньяху ведет войну. Израиль зачастую игнорирует призывы США минимизировать вред, наносимый гражданскому населению в Газе, отмечает NBC. Чиновники, говорившие с телеканалом, приводят в качестве последнего примера ухудшение гуманитарных условий в Хан-Юнисе.