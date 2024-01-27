В Белом доме нашли способ «надавить» на Нетаньяху

Утверждается, что таким образом США хотят надавить на премьер-министра Биньямина Нетаньяху с тем, чтобы заставить его сократить военное наступление в секторе Газа.

Журналисты NBC поговорили с тремя нынешними и одним бывшим американскими чиновниками. Эти источники рассказали, что по указанию Белого дома Пентагон сейчас обсуждает, какое вооружение запросил Израиль у США и что из этого можно использовать как рычаг для давления на Нетаньяху. Никаких конкретных решений пока не принято.

В США надеются, что такой шаг побудит израильтян предоставить больше помощи палестинскому гражданскому населению в Газе и открыть больше гуманитарных коридоров. По словам источников, в списке того, поставку чего можно отложить, рассматриваются в первую очередь наступательные виды оружия. К примеру, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и комплекты для переоборудования «глупых» авиабомб в высокоточные боеприпасы.

По словам официальных лиц, эти обсуждения начались после того, как Джо Байден и его команда за несколько недель не смогли убедить Нетаньяху и других израильских чиновников резко изменить тактику в Газе и предпринять дополнительные шаги для минимизации жертв среди гражданского населения.

В администрации Байдена давно недовольны тем, как Нетаньяху ведет войну. Израиль зачастую игнорирует призывы США минимизировать вред, наносимый гражданскому населению в Газе, отмечает NBC. Чиновники, говорившие с телеканалом, приводят в качестве последнего примера ухудшение гуманитарных условий в Хан-Юнисе.