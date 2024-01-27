Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина в перспективе «вернется» к сотрудничеству с Россией и Беларусью. Об этом президент Беларуси заявил на двусторонних переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Константиновском дворце, передает БелТА.

Лукашенко отметил, что кроме предстоящего заседания Высшего госсовета, у лидеров стран были два напряженных дня, прошли важные для народов обеих стран мероприятия. В том числе приуроченные к 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Президент Беларуси заметил, что «как-то мы с вами ощутили, что неплохо было бы, чтобы рядом стоял кто-то из Украины. Все-таки три славянских народа пострадали. Но это их выбор. Что делать, у них другой курс… но думаю, что они вернутся к нам. Деваться некуда».