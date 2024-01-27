Три цели Израиля

«Во-первых, уничтожить ХАМАС. Во-вторых, освободить всех заложников. В-третьих, гарантировать, что сектор Газа никогда больше не будет представлять угрозу для Израиля», — сказал Нетаньяху, отметив, что «эти цели достижимы», но война займет «многие месяцы».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью американской The Wall Street Journal напомнил три цели войны еврейского государства с ХАМАС. Его заявления приводит «9 Канал».

Глава израильского правительства указал, что третья цель потребует «долговременной демилитаризации, которая может быть проведена и поддержана только Израилем», а также «дерадикализации — очищения Газы от идеологического яда».

Он также отметил, что война идет «лучше, чем многие ожидали». «Соединенным Штатам и их союзникам потребовалось 9 месяцев, чтобы уничтожить радикальные силы в Мосуле, в Ираке», — напомнил Нетаньяху о военной операции, проведенной США против ИГИЛ в 2016-2017 годах. «Мосул меньше Газы, и в нем не было подземной инфраструктуры массового терроризма», — заметил премьер-министр.

Корреспондент издания спросил, не возникла ли «какая-либо неловкость» из-за стремления Вашингтона к решению конфликта путем создания двух государств. Как отмечает The Wall Street Journal, «эффективный дипломат» Нетаньяху ответил «с изяществом»: «Я ценю поддержку президента Байдена, оказанную с первого дня».

Он напомнил, что США направили в регион два авианосца и снабжают Израиль боеприпасами, а также выразил благодарность американским военным, которые противостоят атакам йеменских хуситов в Красном море.

«У нас есть согласие с целью войны — уничтожить ХАМАС. Это не значит, что у нас не может быть разногласий, но мы работаем над их преодолением», — отметил премьер-министр Израиля.