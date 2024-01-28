Беседовал: Ага Гасымлы, собкор 28 января 2024, 22:10

Иранский военизированный патруль по предотвращению абортов «Нафс» призвал власти в Тегеране начать всеобщую агитационную кампанию по борьбе с нелегальным прерыванием беременности, а также усилить контроль за некоторыми контрацептивными медицинскими препаратами. Отметим, что штабы Фонда «Нафс», действующие во всех провинциях Ирана при полувоенном ополчении «Басидж», были созданы летом прошлого года в результате беспрецедентного падения рождаемости в Исламской республике. Специальный патруль состоит из военизированных добровольцев формирования «Басидж», которые патрулируют населенные пункты Ирана для борьбы с нелегальными абортами.

Ранее Мохаммад Исмаил Акбари, глава рабочей группы по народонаселению и социальному капиталу иранского Совета по признанию целесообразности, обнародовал шокирующие данные, в соответствии с которыми в 2022 году в Иране только официально было произведено 530 тысяч абортов. Для сравнения: в Российской Федерации с населением 146,45 миллиона человек в том же 2022 году было зарегистрировано 400 тысяч абортов. По данным других правительственных структур, за последние 20 лет число абортов в Иране выросло с 250 тысяч до 650 тысяч. По словам главы отдела центрального региона «Нафс» Мохсена Закариана, расследование, проведенное Высшим советом культурной революции, показало, что до 93 процентов абортов совершаются женщинами, состоящими в шариатском браке. Причем более 80 процентов иранских семей либо имеют максимум двоих детей, либо не имеют их вообще. Амир Хоссейн Банкипур, член Исламского совета Ирана, сообщил в интервью СМИ, что 93 процента абортированных зародышей являются «халяльными», то есть зачатыми в официальном браке, и только около 5 процентов имеют действительные медицинские показания.

Как сообщил в беседе с haqqın.az известный иранский писатель, историк и политолог Мохсен Банайе, иранское законодательство в отношении абортов основано на религиозных принципах и исключает искусственное прерывание беременности по желанию женщины. Хотя до исламской революции иранские женщины имели право по собственному усмотрению распоряжаться своим телом и здоровьем и прерывать беременность до 24 недель. «В Исламской же республике легально можно сделать аборт, включая медикаментозную процедуру, только в случаях сексуального насилия над женщиной, выявления у плода генетических нарушений или если беременность угрожает жизни матери или ребенка, - говорит Мохсен Банайе. - Во всех других обстоятельствах аборт считается преступлением. Тем не менее в любой иранской клинике, независимо от того, государственная она или частная, есть возможность за взятку или по знакомству получить у врачей медицинское «добро», чтобы прерывать нежелательную беременность. Обойти этот закон не составляет особого труда – были бы деньги, а договориться с врачами можно всегда. Иранки побогаче в случае, если срок беременности превышает три месяца, вылетают в Турцию и делают аборт в местных клиниках». По словам Банайе, на ранних сроках беременности масса иранских женщин самостоятельно используют медикаментозный или, как его называют, «таблетированный аборт» популярным в Иране препаратом Мизопростол, воздействующим на гормональный баланс и приводящим к естественному выкидышу. Эти случаи практически не попадают в статистику, и врачи-гинекологи узнают о них, только когда женщины обращаются к ним по каким-то другим причинам.

Иранский эксперт отмечает, что власти серьезно озаботились сокращением рождаемости, когда стало очевидно, что население Ирана стареет, эмиграция принимает все более угрожающие масштабы, а уровень рождаемости является самым низким среди всех исламских стран. «Поток эмиграции из Ирана в страны Европы, Северной Америки и Японию за последние 20 лет является одним из самых высоких за всю историю страны, - отмечает Банайе. – В данный момент за пределами страны проживает 9 миллионов иранцев. Главная причина падения рождаемости — тяжелое социальное положение 80 процентов населения страны, низкие доходы, бедность и безработица. Бесконечная инфляция, девальвация и высокая стоимость жизни лишает семьи возможности нормально одеть и накормить своих детей, а также дать им образование, которое, кстати, до исламской революции было бесплатным во всех вузах. Иранцы стали умнее и вынуждены планировать состав семьи, а не рожать, как в прошлом, по шесть-семь детей, надеясь на авось. Сегодня уже никто не хочет растить полуголодных, нищенски одетых, малограмотных, а порой и вовсе неграмотных детей. А понимание того, что экономическое положение будет лишь ухудшаться, приводит к росту социальных абортов. Причем в Иране нет ограничений на продажу контрацептивов, однако отсутствие нормальной просветительской работы приводит к тому, что женщины прибегают к такому рискованному с точки репродуктивного здоровья решению, как аборт». По мнению Банайе, вместо того, чтобы ввести для поощрения рождаемости социальные льготы, власти в Тегеране, как и ожидалось, в прямом смысле слова объявили абортам войну.

«К примеру, по подозрению в осуществлении нелегальных абортов были опечатаны семь клиник в Тебризе - столице одной из самых бедных провинций Восточный Азербайджан, - говорит иранский писатель. - Дела нескольких десятков врачей были переданы в суды. Такие же рейды и сотни арестованных медицинских работников были проведены в провинциях Йезд, Гилан и других, где главной уликой против врачей-гинекологов стали найденные в их кабинетах таблетки Мизопростола. И вот таким наскоком власти намерены сократить количество абортов на 30 процентов, словно речь идет не о важнейшей социальной проблеме, а о распространении наркотиков или контрабанде алкоголя. Хотя и в этом иранские власти полностью провалились, а нелегальный ввоз алкоголя, осуществляемый под «крышей» силовиков КСИР, просто процветает». Интересно, что власти ищут причины стремительного роста числа абортов во… внешней политике. В 2013 году верховный лидер Али Хаменеи, провозглашая новую политику народонаселения, призвал бороться с гражданскими или, как их называют в Иране, «белыми» браками, которые Рахбар объявил «происками сионистов», стремящихся таким образом сократить численность населения Ирана.