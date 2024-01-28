Иран объявил войну абортам: 520 тысяч абортов за год писатель Мохсен Банайе комментирует для haqqin.az

Беседовал: Ага Гасымлы, собкор

Иранский военизированный патруль по предотвращению абортов «Нафс» призвал власти в Тегеране начать всеобщую агитационную кампанию по борьбе с нелегальным прерыванием беременности, а также усилить контроль за некоторыми контрацептивными медицинскими препаратами.

Отметим, что штабы Фонда «Нафс», действующие во всех провинциях Ирана при полувоенном ополчении «Басидж», были созданы летом прошлого года в результате беспрецедентного падения рождаемости в Исламской республике. Специальный патруль состоит из военизированных добровольцев формирования «Басидж», которые патрулируют населенные пункты Ирана для борьбы с нелегальными абортами.

Расследование, проведенное Высшим советом культурной революции, показало, что более 80 процентов иранских семей либо имеют максимум двоих детей, либо не имеют их вообще

Ранее Мохаммад Исмаил Акбари, глава рабочей группы по народонаселению и социальному капиталу иранского Совета по признанию целесообразности, обнародовал шокирующие данные, в соответствии с которыми в 2022 году в Иране только официально было произведено 530 тысяч абортов. Для сравнения: в Российской Федерации с населением 146,45 миллиона человек в том же 2022 году было зарегистрировано 400 тысяч абортов.

По данным других правительственных структур, за последние 20 лет число абортов в Иране выросло с 250 тысяч до 650 тысяч.

По словам главы отдела центрального региона «Нафс» Мохсена Закариана, расследование, проведенное Высшим советом культурной революции, показало, что до 93 процентов абортов совершаются женщинами, состоящими в шариатском браке. Причем более 80 процентов иранских семей либо имеют максимум двоих детей, либо не имеют их вообще.

Амир Хоссейн Банкипур, член Исламского совета Ирана, сообщил в интервью СМИ, что 93 процента абортированных зародышей являются «халяльными», то есть зачатыми в официальном браке, и только около 5 процентов имеют действительные медицинские показания.

По словам Банайе, главная причина падение рождаемости в Иране — тяжелое социальное положение 80 процентов населения страны, низкие доходы, бедность и безработица

Как сообщил в беседе с haqqın.az известный иранский писатель, историк и политолог Мохсен Банайе, иранское законодательство в отношении абортов основано на религиозных принципах и исключает искусственное прерывание беременности по желанию женщины. Хотя до исламской революции иранские женщины имели право по собственному усмотрению распоряжаться своим телом и здоровьем и прерывать беременность до 24 недель.

«В Исламской же республике легально можно сделать аборт, включая медикаментозную процедуру, только в случаях сексуального насилия над женщиной, выявления у плода генетических нарушений или если беременность угрожает жизни матери или ребенка, - говорит Мохсен Банайе. - Во всех других обстоятельствах аборт считается преступлением. Тем не менее в любой иранской клинике, независимо от того, государственная она или частная, есть возможность за взятку или по знакомству получить у врачей медицинское «добро», чтобы прерывать нежелательную беременность. Обойти этот закон не составляет особого труда – были бы деньги, а договориться с врачами можно всегда. Иранки побогаче в случае, если срок беременности превышает три месяца, вылетают в Турцию и делают аборт в местных клиниках».

По словам Банайе, на ранних сроках беременности масса иранских женщин самостоятельно используют медикаментозный или, как его называют, «таблетированный аборт» популярным в Иране препаратом Мизопростол, воздействующим на гормональный баланс и приводящим к естественному выкидышу. Эти случаи практически не попадают в статистику, и врачи-гинекологи узнают о них, только когда женщины обращаются к ним по каким-то другим причинам.

В любой иранской клинике есть возможность за взятку или по знакомству получить у врачей медицинское «добро», чтобы прерывать нежелательную беременность

Иранский эксперт отмечает, что власти серьезно озаботились сокращением рождаемости, когда стало очевидно, что население Ирана стареет, эмиграция принимает все более угрожающие масштабы, а уровень рождаемости является самым низким среди всех исламских стран.

«Поток эмиграции из Ирана в страны Европы, Северной Америки и Японию за последние 20 лет является одним из самых высоких за всю историю страны, - отмечает Банайе. – В данный момент за пределами страны проживает 9 миллионов иранцев. Главная причина падения рождаемости — тяжелое социальное положение 80 процентов населения страны, низкие доходы, бедность и безработица. Бесконечная инфляция, девальвация и высокая стоимость жизни лишает семьи возможности нормально одеть и накормить своих детей, а также дать им образование, которое, кстати, до исламской революции было бесплатным во всех вузах. Иранцы стали умнее и вынуждены планировать состав семьи, а не рожать, как в прошлом, по шесть-семь детей, надеясь на авось. Сегодня уже никто не хочет растить полуголодных, нищенски одетых, малограмотных, а порой и вовсе неграмотных детей. А понимание того, что экономическое положение будет лишь ухудшаться, приводит к росту социальных абортов. Причем в Иране нет ограничений на продажу контрацептивов, однако отсутствие нормальной просветительской работы приводит к тому, что женщины прибегают к такому рискованному с точки репродуктивного здоровья решению, как аборт».

По мнению Банайе, вместо того, чтобы ввести для поощрения рождаемости социальные льготы, власти в Тегеране, как и ожидалось, в прямом смысле слова объявили абортам войну.

Поток эмиграции из Ирана за последние 20 лет является одним из самых высоких за всю историю страны

«К примеру, по подозрению в осуществлении нелегальных абортов были опечатаны семь клиник в Тебризе - столице одной из самых бедных провинций Восточный Азербайджан, - говорит иранский писатель. - Дела нескольких десятков врачей были переданы в суды. Такие же рейды и сотни арестованных медицинских работников были проведены в провинциях Йезд, Гилан и других, где главной уликой против врачей-гинекологов стали найденные в их кабинетах таблетки Мизопростола. И вот таким наскоком власти намерены сократить количество абортов на 30 процентов, словно речь идет не о важнейшей социальной проблеме, а о распространении наркотиков или контрабанде алкоголя. Хотя и в этом иранские власти полностью провалились, а нелегальный ввоз алкоголя, осуществляемый под «крышей» силовиков КСИР, просто процветает».

Интересно, что власти ищут причины стремительного роста числа абортов во… внешней политике. В 2013 году верховный лидер Али Хаменеи, провозглашая новую политику народонаселения, призвал бороться с гражданскими или, как их называют в Иране, «белыми» браками, которые Рахбар объявил «происками сионистов», стремящихся таким образом сократить численность населения Ирана.

Хаменеи, провозглашая новую политику народонаселения, призвал бороться с гражданскими браками, которые Рахбар объявил «происками сионистов»

«С приходом к власти Ибрагима Раиси в 2021 году Исламский совет одобрил и принял «Закон о защите семьи и молодежи», - отметил Банайе. – Основанный на требованиях шариата, он ужесточает наказание за произвольное прерывание беременности. Тем не менее за прошедшие четыре года число абортов в Иране только увеличивается, а нелегальная торговля Мизопростолом приняла широкий размах. Лет 30 назад в иранских семьях было по 6-7 детей. Люди тогда были по-настоящему религиозными, положение их родителей - более благополучным, нежели сейчас, и они считали планирование семьи грехом. Теперь же, когда экономическая ситуация в стране близка к критической, семьи не могут себе позволить больше одного ребенка. В Иране вырастает поколение, у которого не будет ни дядей, ни тетей. Однако падение рождаемости для режима аятолл – это, прежде всего, угроза их безопасности. Их пугает перспектива, при которой они не смогут поставить под ружье столько людей, сколько отвечало бы их политическим амбициям и глобальным планам».