00:59

Соединенные Штаты не потерпят нападений на своих военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке, и ответят на атаки, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. «Поддерживаемые Ираном ополченцы несут ответственность за эти продолжающиеся нападения на силы США, и мы ответим, когда и где посчитаем нужным», — сказал Остин. Шеф Пентагона отметил, что ни он, ни президент Джо Байден не потерпят нападений на американские войска и предпримут «все необходимые действия для защиты Соединенных Штатов, наших войск и наших интересов».

* * * 28 января 23:57 Свыше 30 американских военнослужащих получили ранения в результате атаки на базу США на северо-востоке Иордании. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников. По их словам, число раненых будет расти, так как военных, которые обращаются за медицинской помощью, становится все больше. Речь идет в основном о черепно-мозговых травмах, уточняет телеканал.

* * * 22:50 Удар беспилотника, при котором погибли американские военнослужащие, произошел не на территории Иордании, как сообщал ранее Вашингтон, а на базе Эт-Танф в Сирии, сообщает телеканал Al Mamlaka со ссылкой на министра правительственных коммуникаций и официального представителя кабмина королевства Муханнада Мубайдина. «Атака против американских военных произошла вне территории Иордании. Ее целью стала база Эт-Танф в Сирии», — сказал министр. Эт-Танф находится на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании, является одной из основных операционных баз армии США для действий в Сирии. Имена погибших и раненых американских военных пока не обнародованы. Сейчас о произошедшем информируют членов их семей. В Иордании — стране, которая является тесным союзником США, размещены несколько американских военных баз. По подсчетам, там находятся около 3 тыс. военнослужащих США.

* * * 21:06 Американские военные сообщили, что в результате удара беспилотника по территории Иордании неподалеку от границы с Сирией убиты три военнослужащих США, еще 25 получили ранения. BBC передает, что президент США Джо Байден заявил, что нападение осуществили вооруженные группы, которых поддерживает Иран. «Хотя мы пока еще собираем все факты об этом нападении, нам известно, что его осуществили радикальные вооруженные группы, действующие в Сирии и Ираке, которые опираются на поддержку Ирана», — сказал Байден. «Можете быть уверены в том, что мы привлечем к ответственности всех виновных в тот момент и тем способом, которые сочтем нужным», — добавил президент США. Это первый случай гибели военных США в регионе с 7 октября, когда группировка ХАМАС напала на Израиль. С тех пор американские базы на Ближнем Востоке неоднократно подвергались атакам, однако армия США не сообщала о жертвах среди своих военнослужащих. В Тегеране произошедшее пока не комментировали.