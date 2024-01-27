Лукашенко призвал Украину и страны Балтии работать с Россией и Беларусью

Президент Беларуси Александр Лукашенко упрекнул Украину и страны Балтии в попытках искать «за морями лучшей жизни».

«А что мешало Украине, балтийским странам так работать с нами? Это наш мир, мы его выстраивали несколько десятилетий, вместе победили в этой страшной войне, давайте двигаться в этом направлении… Нет, не хочется – ищут за морями лучшей жизни», - сказал Лукашенко на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент Беларуси также напомнил, что «в Советском Союзе никто ничего не делил».