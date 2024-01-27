И в Румынии хотят часть Украины

Выступая в городе Яссы, Тырзиу сказал, что «готов пожертвовать членством Румынии в НАТО, аннексировав территории Украины».

Лидер ультраправой румынской партии AUR Клаудиу Тырзиу заявил, что хочет аннексии некоторых территорий Украины, а именно Бессарабии и Северной Буковины. Об этом передает «Страна.ua».

«Мы не будем по-настоящему суверенными, пока не воссоединим румынское государство в его естественных границах! Бессарабия не может быть забыта, она должна вернуться домой», - заявил Тырзиу.

Также, по его словам, «нельзя забыть» и Северную Буковину. «Я считаю, что необходимо потепление отношений между Румынией и Россией, я признаю необходимость хорошего сотрудничества между Румынией и Россией, я готов это поддержать, но только после того, как Россия докажет, что она тоже всего этого хочет», - заявил политик.

О том, что в Румынии растет популярность ультраправого «Альянса за союз румын» (AUR), в ноябре писала Financial Times. Партия, в частности, требует прекратить выделение военной помощи Украине и выступает против членства Румынии в НАТО. Издание назвало AUR «главной оппозиционной силой страны», чей рейтинг сравнялся с партиями коалиции.

Напомним, лидер венгерской ультраправой партии Mi Hazank Ласло Тороцкаи ранее заявил о претензиях на украинское Закарпатье в случае потери Украиной государственности в результате войны.