Пашинян всерьез взялся за армию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на мероприятии, посвященном Дню армии, сообщил, что военно-промышленный комплекс Армении получил от правительства страны заказы на сотни миллионов долларов.

Пашинян сказал, что Армения не может иметь армию, «основанную на устаревших стандартах и устаревших концепциях военного дела, потому что это означало бы поставить под сомнение наше желание иметь государство». По словам премьера, в первую очередь в армии должно измениться мышление: «И это изменение должно быть отражено во всех деталях, начиная с военной формы, заканчивая внешним видом каждого солдата, обстановкой, вооружением и техникой мест постоянной дислокации, зарплатой и системой социальных гарантий военнослужащих, нашими требованиями к профессиональным навыкам военнослужащих и степенью идеологической подготовки каждого военнослужащего».

Пашинян указал, что стратегической целью Армении является формирование профессиональной армии. Он также заметил, что в армию Армении призывается менее половины лиц призывного возраста: «Это означает, что либо у нашего поколения серьезные проблемы со здоровьем, либо призыв остается самой процветающей средой коррупции в Республике Армения, где представители медицинского сообщества, военные и общественность находятся в союзе друг с другом».

Премьер Армении, говоря о добровольной срочной военной службе для женщин, подчеркнул, что женщины должны стать одной из надежных опор профессиональной армии Армении.

Еще одной стратегической задачей премьер Армении назвал наличие боеспособных резервных сил. Он отметил, что ни одна профессиональная армия в одиночку не способна обеспечить безопасность страны в условиях войны.