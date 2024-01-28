В публикации сказано, что российские элиты начали испытывать гораздо больший оптимизм, поскольку тупиковая ситуация по вопросу финансирования Киева возникла как в Вашингтоне, так и Брюсселе, а украинская армия не достигла каких-либо значимых успехов на фронте.

Поддержка США израильского вторжения в Газу, по оценкам Москвы, также нанесла ущерб Вашингтону во многих частях мира и подорвала его глобальные позиции, пишет газета.

Официальные лица в Москве также считают, что глобальное положение России в мире улучшает рост торговли с Китаем, военное сотрудничество с Ираном, дипломатические контакты в арабском мире и расширение блока БРИКС, отмечают авторы публикации.

Вера, что положение России в экономике и военной сфере оказалось более устойчивым, чем ожидал Запад, укрепила позиции российского лидера Владимира Путина внутри страны в преддверии мартовских выборов президента, пишет газета. Особенно это заметно среди некоторых членов российской элиты, которая уже давно проявляет скептицизм относительно войны в Украине и предстоящих выборов, а также обеспокоена последствиями западных санкций, отмечает издание.

«В российской элите произошла определенная консолидация. Есть ожидание, что ситуация в дальнейшем изменится в пользу России», — приводит газета слова российского ученого, близкого к дипломатическим кругам страны.

Представители европейских служб безопасности согласны, что Россия во многом является партнером Китая, но не могут оценить, насколько Китай сам заинтересован в поддержке Кремля. Россия начинает более усиленно использовать свое глобальное положение для подрыва позиций Запада, в том числе на Ближнем Востоке, считают европейские чиновники.