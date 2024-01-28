Рейтинг самых мощных армий мира

Международная компания Global Firepower обновила список лучших армий мира. Для составления рейтинга глобальной огневой мощи аналитики используют более 60 отдельных факторов из разных категорий, в частности, количество военных подразделений, финансирование армии, состояние войск, логистические возможности и другое.

В мировой список попали 145 государств. Возглавляет его армия США с индексом 0.0699, последнее место занимает Бутан (6.3704). Россия (0.0702) расположилась на втором месте, Китай (0.0706) - на третьем.

В десятку лидеров попали Индия (0.1023), Южная Корея (0.1416), Великобритания (0.1443), Япония (0.1601), Турция (0.1697), Пакистан (0.1711) и Италия (0.1863).

Израиль в рейтинге занял 17-е место. Вслед стоят Вооруженные силы Украины, занявшие, соответственно, 18-ю позицию. ВСУ обошли даже Германию (19-е место), предоставляющую Украине большие объемы военной помощи. Украинцев опережают только армии Великобритании, Италии и Франции. Авторы рейтинга отмечают, что мощь украинской армии укрепляется финансовой и материальной благодаря поддержке западных союзников, в том числе США.