Четырехмесячный ребенок умер в Джалилабаде. TƏBİB назвал причину

Согласно сообщению, ребенка в тяжелом состоянии доставили в Джалилабадскую центральную районную больницу. Он скончался во время эвакуации в одну из бакинских медучреждений.

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) сообщили, что у мальчика была диагностирована неуточненная пневмония.

В ведомстве отметили, что 27 января житель Джалилабадского района 2023 года рождения в тяжелом состоянии был доставлен в центральную больницу. «Малолетний был госпитализирован в отделение реанимации, у него диагностировали неуточненную пневмонию, была оказана необходимая медицинская помощь. Несмотря на усилия врачей, 28 января около 19:40 была констатирована смерть», - отметили в TƏBİB.