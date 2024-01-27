Франция вооружает Украину

Франция планирует изготовить для Украины 78 артиллерийских систем «Цезарь», шесть из которых будут поставлены в ближайшее время. Париж также будет каждый месяц передавать по три тысячи 150-мм снарядов для них. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк в интервью украинскому порталу NV.UA.

«Я выражаю большую благодарность президенту Франции, министру вооруженных сил Франции и всему народу этой страны за значительную помощь Украине в борьбе с российской агрессией», — сказал он.

Замглавы Минобороны Украины отметил, что «тот факт, что Россия раскручивает производственные мощности заводов ВПК, закупает у некоторых стран боеприпасы, ракеты, свидетельствует о том, что Кремль не собирается отказываться от своих агрессивных планов. Наш ответ должен быть мощным», — подчеркнул он.

Ранее Франция объявила о создании фонда в размере 200 млн евро, чтобы Украина могла покупать военное оборудование напрямую у французских производителей.