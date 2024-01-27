У Трампа появился повод снова покритиковать Байдена

«Атака беспилотника на военный объект США, в результате которой трое американских военнослужащих погибли и многие были ранены, знаменует собой ужасный день для Америки... Эта наглая атака на Соединенные Штаты является еще одним ужасающим и трагическим последствием слабости и капитуляции Джо Байдена», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он также заявил, что мир находится «на грани третьей мировой войны»: «Это нападение никогда бы не произошло, если президентом был бы я, не было ни малейшего шанса [на это]. Точно так же, как не произошло атаки поддерживаемым Ираном ХАМАС на Израиль, конфликта в Украине... Мы находимся на грани третьей мировой войны».

Пресс-служба Белого дома опубликовала ранее заявление Байдена, что 27 января «трое американских военнослужащих были убиты, многие ранены в результате атаки беспилотного летательного аппарата» на американские силы, «дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи границы с Сирией». Как уточнило Центральное командование ВС США, пострадали 25 военнослужащих. Позже иорданский министр коммуникаций, официальный представитель правительства Муханнад аль-Мубейдин заявил, что нападению подверглась база США в сирийском районе Эт-Танф недалеко от границы с Иорданией. Спустя некоторое время телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников заявил, что в результате атаки ранения получили свыше 30 американских военнослужащих. По их словам, число раненых будет расти, так как военных, которые обращаются за медицинской помощью, становится все больше. Речь идет в основном о черепно-мозговых травмах, уточняет телеканал.