У Трампа появился повод снова покритиковать Байдена
Атака на американскую базу является трагическим последствием «слабости» администрации президента США Джо Байдена. Такое мнение выразил бывший глава государства Дональд Трамп.
«Атака беспилотника на военный объект США, в результате которой трое американских военнослужащих погибли и многие были ранены, знаменует собой ужасный день для Америки... Эта наглая атака на Соединенные Штаты является еще одним ужасающим и трагическим последствием слабости и капитуляции Джо Байдена», - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он также заявил, что мир находится «на грани третьей мировой войны»: «Это нападение никогда бы не произошло, если президентом был бы я, не было ни малейшего шанса [на это]. Точно так же, как не произошло атаки поддерживаемым Ираном ХАМАС на Израиль, конфликта в Украине... Мы находимся на грани третьей мировой войны».
Пресс-служба Белого дома опубликовала ранее заявление Байдена, что 27 января «трое американских военнослужащих были убиты, многие ранены в результате атаки беспилотного летательного аппарата» на американские силы, «дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи границы с Сирией». Как уточнило Центральное командование ВС США, пострадали 25 военнослужащих. Позже иорданский министр коммуникаций, официальный представитель правительства Муханнад аль-Мубейдин заявил, что нападению подверглась база США в сирийском районе Эт-Танф недалеко от границы с Иорданией. Спустя некоторое время телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников заявил, что в результате атаки ранения получили свыше 30 американских военнослужащих. По их словам, число раненых будет расти, так как военных, которые обращаются за медицинской помощью, становится все больше. Речь идет в основном о черепно-мозговых травмах, уточняет телеканал.